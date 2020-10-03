МИД Германии отказал посольству России в консульском доступе к Навальному

МИД ФРГ не удовлетворило просьбу посольства России о содействии в обеспечении консульского доступа к оппозиционеру.
Посольство России в Берлине получило отказ от МИД ФРГ на просьбу о получении консульского доступа к оппозиционному политику Алексею Навальному.
Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с заявлениями официальных представителей ФРГ в ходе дебатов в Бундестаге, сообщает ТАСС в Telegram.
"Нет ответов на задаваемые с российской стороны вопросы по линии политического диалога, а также по дипканалам. Посольство России в Берлине получило отказ от МИД ФРГ на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к А. Навальному", - отметили в дипведомстве.
Отравление Навального – о чем говорилось ранее:
- 28 сентября российский оппозиционер Алексей Навальный подтвердил информацию о своей встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.
- 22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.
- 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
- 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.
- 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
Автор: Адриана Бубновская