МИД Германии отказал посольству России в консульском доступе к Навальному / Reuters

Посольство России в Берлине получило отказ от МИД ФРГ на просьбу о получении консульского доступа к оппозиционному политику Алексею Навальному.

Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с заявлениями официальных представителей ФРГ в ходе дебатов в Бундестаге, сообщает ТАСС в Telegram.

"Нет ответов на задаваемые с российской стороны вопросы по линии политического диалога, а также по дипканалам. Посольство России в Берлине получило отказ от МИД ФРГ на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к А. Навальному", - отметили в дипведомстве.

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