Мобилизируют наркоманов, дедов и проституток: "вторая армия мира" пополнилась элитными кадрами

"Вторая армия мира" пополнилась элитными кадрами / Нацполиция

У Российской оккупационной армии начались проблемы не только с техникой, но и с личным составом.

В перехваченном СБУ разговоре один из военных инструкторов России пожаловался на новую партию новобранцев.

По его словам, контингент, которым собрались восполнять армию

"Как сказал полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки, бл*дь, в мужском виде", - заявил инструктор.

Читайте такжеРоссийский пленный детально рассказал, как и когда руководство готовило их к войне в УкраинеКроме того, он жалуется, что новобранцы начали оттачивать мастерство мародерства прямо на своих – на тренировочных базах РФ

"Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим — там какой-то заместитель дивизии был... Пока я с ним общался, возвращаемся: какой-то долб*б из них уже разбирает катер! Просто на ровном месте! Там народ настолько п*зд*нутый... Они мародерят сами у себя!", – говорит российский инструктор.

Ранее сообщалось о том, что один из российских оккупантов, который попал в плен в Украине и принял участие в обмене на украинских защитников, снова хочет воевать против ВСУ. Речь идет о 26-летнем военнослужащем из Саратовской области младшем сержанте Андрее Кренделеве.

Также мы сообщали, что взятый в плен вблизи Горловки оккупант Андрей Рязанцев, которого украинцы в Сети прозвали "Чмоня", стал новым интернет-мемом.

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