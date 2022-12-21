"Могут справиться только они": в РФ предложили отправлять на войну женщин-заключенных

В Свердловской области РФ депутат предложил отправлять на войну в Украину женщин-заключенных.
По словам Вячеслава Вегнера, к нему обратились россиянки, которые находятся в одной из исправительных колоний, пишет "Дождь".
"Сейчас ко мне обратился коллектив женщин, отбывающих наказание в ИК-6 города Нижнего Тагила Свердловской области. Они готовы отправиться в зону специальной военной операции в качестве связистов, врачей, медсестер, чтобы оказывать там посильную помощь нашим военнослужащим", - заявил депутат.
Он заявил, что на войне "много труда, с которым могут справиться только женщины".
"Это и раненых вынести с поля боя, это и первичная обработка ран, перевязка, это работа в госпиталях. Как бы все нос ни морщили, мы понимаем, есть раненые, их количество значительное", - объяснил Вегнер.
Отмечается, что глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин поддержал предложение депутата.
"Абсолютно с вами согласен. Не только медсестрами и связистами, а также в диверсионных группах и снайперских парах. Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но думаю дожмем", - заявил бизнесмен.
Ранее сообщалось, что под Бахмутом был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" с позывным "Ташай", который ранее был известен как киллер "Колобок". В 2016 году его приговорили к 19 летнему тюремному сроку, но недавно завербовали в ЧВК Вагнер.
Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали экс-инкассатора Игоря Богаченко, который был осужден за ограбление банка в Зеленодольске (Татарстан). Примерно 4 месяца назад бывший инкассатор принял предложение ЧВК "Вагнер" и отправился на войну против Украины.
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