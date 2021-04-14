Морская авиация и стрельбы: корабли ЧФ РФ вышли на учения в Черное море

Российские корабли вывели на учения в Черное море / Reuters

Боевые корабли Черноморского флота РФ, среди которых фрегат, ракетные и десантные военные судна, вышли на учения в черноморскую акваторию. В море планируется проведения одиночных и совместных зачетных артиллерийских учебных стрельб по надводным и воздушным целям. Мероприятия проводятся в рамках контрольной проверки боеготовности войск.

"Отряд кораблей Черноморского флота вышел в море для проведения артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения", - заявили в отделе информационного обеспечения ЧФ, сообщает РИА Новости.

Как известно, в отряде кораблей находятся фрегат Адмирал Макаров, малые ракетные корабли Грайворон и Вышний Волочек, ракетный корабль на воздушной подушке Самум, тральщик Иван Голубец, и большие десантные корабли. Уже проведены учения по преодолению препятствия в виде минного заграждения.

В ходе учений стрельбы будут осуществляться по мишеням.Читайте такжеУ Зеленского сделали тревожное заявление о войсках РФ на границе

"В море экипажи кораблей проведут одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Роль условного противника будут выполнять морские щиты-мишени", - уточнили во флоте.

Также подчеркивается, что во время военных маневров силы ЧФ намерены задействовать и морскую авиацию, среди которой самолеты, вертолеты и силы противовоздушной обороны Черноморского флота.

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