Морская авиация и стрельбы: корабли ЧФ РФ вышли на учения в Черное море

В военных маневрах будут задействованы морская авиация и силы ПРО Черноморского флота России.
Боевые корабли Черноморского флота РФ, среди которых фрегат, ракетные и десантные военные судна, вышли на учения в черноморскую акваторию. В море планируется проведения одиночных и совместных зачетных артиллерийских учебных стрельб по надводным и воздушным целям. Мероприятия проводятся в рамках контрольной проверки боеготовности войск.
"Отряд кораблей Черноморского флота вышел в море для проведения артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения", - заявили в отделе информационного обеспечения ЧФ, сообщает РИА Новости.
Как известно, в отряде кораблей находятся фрегат Адмирал Макаров, малые ракетные корабли Грайворон и Вышний Волочек, ракетный корабль на воздушной подушке Самум, тральщик Иван Голубец, и большие десантные корабли. Уже проведены учения по преодолению препятствия в виде минного заграждения.
В ходе учений стрельбы будут осуществляться по мишеням.Читайте такжеУ Зеленского сделали тревожное заявление о войсках РФ на границе
"В море экипажи кораблей проведут одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Роль условного противника будут выполнять морские щиты-мишени", - уточнили во флоте.
Также подчеркивается, что во время военных маневров силы ЧФ намерены задействовать и морскую авиацию, среди которой самолеты, вертолеты и силы противовоздушной обороны Черноморского флота.
Войска России у границ Украины
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта объявил о том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины, мотивируя свои действия подготовкой к военным учениям.
- 6 апреля в России объявили о контрольной проверке боеготовности войск. Вооруженные подразделения были выведены на полигоны для прохождения учений. Мероприятия должны пройти во всех военных округах государства. На апрель в Минобороны запланировали провести 4048 военных маневров.
- США в ответ на действия России у украинских границ приняли решение направить в Черное море два военных корабля американских военно-морских сил, которые будут находиться в черноморской акватории до 4-5 мая.