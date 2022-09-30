"Мошенничество и позор": Джонсон и послы G7 отреагировали на аннексию части Украины

Джонсон отреагировал на аннексию россией части Украины / Офис президента

Уже экс-премьер Британии Джонсон прокомментировал аннексию части территории Украины российским диктатором Владимиром Путиным.

"Владимир Путин, ваша речь – это мошенничество и позор. Мир никогда не должен воспринимать ваши фиктивные референдумы или вашу жестокую и незаконную попытку колонизировать Украину. Мы стоим с народом Украины и будем поддерживать его, не содрогаясь, пока его страна не станет целой и свободной", – написал Джонсон в Twitter.

Страны G7 также не признают аннексию украинских территорий Россией и объявляют о поддержке санкций, вводимых Вашингтоном.

"США делают четкое предупреждение, поддержанное лидерами G7: мы будем привлекать к ответственности любое физическое лицо, организацию или страну, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России изменить статус территории Украины", – сказал Энтони Блинкен.

Ранее Путин подписал договор о так называемом "вступлении в состав РФ новых территорий" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Также 30 сентября после оглашения аннексии украинских территорий Путин предложил Киеву "сесть за стол переговоров".

В своем заявлении в Кремле Путин сказал, что исключает любой диалог по Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

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