"Москва, готовься": в столице РФ начнут массово вручать повестки на войну

В столице РФ начнут массово вручать повестки на войну/ Reuters, УНИАН

В столице страны-агрессора РФ Москве начнут раздавать повестки местным жителям, которых будут забирать на войну против Украины.

Мобилизация начнется с сегодняшнего дня, 19 сентября. Об этом сообщил спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, ссылаясь на источники.

"С сегодняшнего дня (19 сентября – ред.), как сообщают некоторые источники, именно на Московии начнут массово вручать повестки для москвичей. То есть, зэки Пригожина не спасут так называемую русскую армию. Не спасут ее и тиктоквийска и другие бандиты", – отмечает Братчук.

Он подчеркнул, что у всех, кто получит повестки, есть шанс вернуться домой в черном пакете.

"Москва, готовься – к твоему улусу придут черные пакеты из Украины. Сделайте выводы, ВСУ даст ответ", – сказал представитель Одесской ОВА.

Мобилизация в России

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин решил объявить в России частичную мобилизацию в отдельных регионах России. Уточняется, что о своем решении хозяин Кремля объявил в ходе совещания в узком кругу силовиков. Решение Владимира Путина вызвало несогласие со стороны руководства ФСБ и Совбеза РФ.

Как сообщил источник, 19 сентября Путин собирается официально объявить частичную мобилизацию и военное положение в семи субъектах (Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Калининградской областях и в Крыму).

Ранее военный эксперт Михаил Самусь отмечал, что всеобщая мобилизация в России может произойти в конце 2022 года. В то же время, по словам эксперта, это приведет к катастрофе в РФ. Сейчас Путин не решается объявить всеобщую мобилизацию, но потом может ее объявить в самое неуместное время.

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