"Можно убить целую дивизию": эксперт выдвинул неожиданную версию отравления Навального

Алексей Навальный / instagram.com/navalny

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин оценил информацию об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

"Принцип бинарного химоружия состоит в том, что все компоненты по отдельности либо вообще не токсичны, либо малотоксичны. И только в момент взрыва происходит реакция, которая может убить целую дивизию", - сказал он в комментарии НСН.

Никулин также назвал отравление Навального Новичком инсценировкой.

"Отравили чем-то несложным. Допустим, от передозировки инсулином человек впадает в кому. Инсулин быстро разлагается и не оставляет следов", - отметил эксперт.

Кроме того, специалист усомнился в доказательствах отравления.

"Как вещество группы Новичок оказалось у Навального, мы не знаем, потому что с бутылками были какие-то странные манипуляции. То ли их везли, то ли их на месте нашли. Ни один суд такие доказательства бы не принял. Никаких понятых и судебных следователей не было. Сейчас появились сведения, что вообще эта Мария Певчих никакую бутылку не везла. Это смехотворно", - рассказал Никулин.

В свою очередь, токсиколог Алексей Водовозов рассказал, почему вещество, следы которого нашли у Навального, не относятся к группе Новичок.

"Там было некое азотистое соединение, а вещества Новичка азот не содержат", - уточнил он.

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