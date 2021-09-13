"Мы должны готовиться": Лукашенко разместит на границе с Украиной российские ракеты

Александр Лукашенко намерен закупить российские ракетные комплексы С-400 / Reuters

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь планирует закупку российского вооружения более чем на $1 млрд, в том числе зенитно ракетных комплексов С-400, чтобы разместить их на границе с Украиной.

В ходе военных учений "Запад-2021" Лукашенко заявил, что Беларусь с юга (то есть с Украины) "начинают подогревать", пишет издание " Белта ".

"...Слава Богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... Мы должны готовиться - 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту. И он (Владимир Путин - ред.) дал поручение министру обороны, чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы нам", — заявил Лукашенко.

Ранее мы сообщали, Государственная пограничная служба усилила контроль над границей Украины с республикой Беларусь . В ведомстве отметили, что государственную границу с РБ в круглосуточном режиме патрулируют при помощи пограничной авиации, катеров на водных участках кордонов и нарядов со служебными собаками.

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