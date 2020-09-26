"Мы солидарны": Франция отреагировала на трагедию под Харьковом

Франция предложила помощь Украине / dsns.gov.ua

Власти Франции отреагировали на страшную катастрофу военного самолета в Харьковской области и предложили предоставить украинской стороне любую помощь.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Франции.

Во внешнеполитическом ведомстве также выразили соболезнования семьям и родственникам погибших.

"Мы солидарны с нашим украинским партнером. Франция готова предоставить Украине любую помощь, которую она считает полезной при этих обстоятельствах", - заявили в МИД.

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Отметим, Франция помогала в расследовании катастрофы пассажирского Boeing украинской авиакомпании МАУ, которая произошла под Тегераном. Французские специалисты добыли информацию с бортовых самописцев сбитого самолета, один из которых имел механические повреждения.

Авиакатастрофа под Харьковом - о чем говорилось ранее: