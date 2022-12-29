"Мы так до Варшавы не дойдем": российские пропагандисты пересобачились из-за бардака в войне

Топовая кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева устроила ссору в прямом эфире с полубезумным депутатом Алексеем Журавлевым.

Российские пропагандисты пересобачились из-за бардака в войне / скриншот из видео

Российские пропагандисты устроили перепалку непосредственно в эфире федерального канала. Топовая пропагандистка Ольга Скабеева решила поспорить с известным горлопаном – депутатом Госдумы РФ Алексеем Журавлевым прямо в эфире своей передачи "60 минут".

Она решила одернуть депутата, который вечно орал в студии о своих фантазиях – по типу "разбомбим Великобританию".

"Времена непростые. В военное время должно быть единоначалие. А то у нас один депутат идет до Киева. Другой депутат идет до Львова. Третий хочет уничтожить Великобританию. Другой – шарахнуть по Вашингтону. А цель-то мы какую преследуем? Давайте МИД формулировать. А лучше – президент Путин. А то мы так с вами ни до Варшавы, ни до Лондона не дойдем", − сказала Скабеева.

Но тот за словом в карман лезть не стал.

"Только пусть (диктатор Путин – Главред) сформулирует? А то я что-то не вижу вообще никак. Если нет, то тогда я буду сам формулировать", − заполошно вскричал в ответ депутат Журавлев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что топовая российская пропагандистка Маргарита Симоньян озвучивала свои циничные фантазии - мол, мечтает о "денацифицированном" Киеве.

До того ее подчиненный, известный российский пропагандист Антон Красовский, публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей. Он без ноток шутки в голосе сказал, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать.

Русские пропагандисты (по всей вероятности, после атак беспилотников на авиабазы "Энгельс" или "Дягилево") испытали явный испуг и в прямом эфире озвучили тезис – мол, России угрожают диверсии в исполнении этнических украинцев и беженцев. Причем все в той же передачи "60 минут", которую ведут пропагандисты Скабеева и Попов.

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