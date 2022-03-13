"Мы уже проиграли войну": пилот РФ просит Путина остановиться

Военные РФпросят остановить войну / Reuters

Российский подполковник Максим Криштоп, которого ВСУ захватили в плен после бомбардировки, умолял украинцев о прощении. Он признал, что совершил ужасные преступления, сражаясь в путинской войне.

Российскую миссию по захвату Киева Криштоп назвал бессмысленной и призвал своих товарищей прекратить боевые действия.

"Вторжение в такой огромный город, как Киев, бессмысленно - это приведет к огромным человеческим жертвам с обеих сторон и огромным разрушениям. Я призываю вас прекратить выполнять преступные приказы, прекратить сражаться и прекратить убивать мирных жителей - вы видите, что мы уже проиграли эту войну", - заявил Криштоп.

Также, по его словам, военные страны-агрессора, которые ныне утверждают, что думали об учениях, когда незаконно пересекали границу с Украиной, знали о предстоящем вторжении в Украину еще в январе текущего года. А непосредственное боевое распоряжение о нанесении ударов по украинским населенным пунктам они получили вечером накануне вторжения.

Напомним, нардеп, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что в войне с Россией Украине очень важно продержаться следующие две недели.

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