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"Мы в Украине вам завидуем, что у вас есть такой президент": Ясько посетила Саакашвили в СИЗО

5 октября 2021, 20:17
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Народный депутат Украины отметила, что Саакашвили человек с "большим сердцем и умением делать большие изменения".

ясько, саакашвили
Народный депутат посетила своего возлюбленного в СИЗО / Скриншот

Народный депутат Украины Лиза Ясько около полутора часов находилась в здании СИЗО в городе Рустави, куда помещен экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

После общения со своим возлюбленным, нардеп дала комментарий журналистам, которые собрались возле СИЗО, сообщает радиостанция "Эхо Кавказа".

По ее словам, Саакашвили является политическим заключенным и это "недопустимая ситуация".

"Это очень плохо – то, что произошло с вашим президентом. Нужно с этим бороться. Вам обязательно нужно защищать свое будущее и будущее Михаила. Потому что он человек с большим сердцем и умением делать большие изменения. Мы очень ценим это в Украине и завидуем вам за то, что у вас есть такой президент в Грузии. Он тоже украинский политик и очень хочется, чтобы его тут защищали", – сказала она журналистам.

Роман Саакашвили и Ясько

1 октября, после ареста Михаила Саакашвили в социальной сети Facebook было опубликовано его видеообращение, в котором политик рассказал, что создал с Ясько новую семью. Видео было записано до приезда Саакашвили в Грузию.

Читайте такжеКопы не узнали Саакашвили в маске: появились детали приезда экс-президента в ГрузиюНародный депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько рассказала, с Саакашвили она была на связи до самого момента задержания, добавив, что их отношениям уже больше года. Она даже знакома с мамой Саакашвили и одним из его сыновей.

Задержание Саакашвили в Грузии

Ранее Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми. Позднее стало известно о его задержании.

Автор: Сергей Кущ
viber
Михаил Саакашвили
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