На госТВ Беларуси унизили Зеленского и назвали Украину "бандеростаном"

Пропагандисты Александра Лукашенко поиздевались над Владимиром Зеленским / УНИАН

На государственном белорусском телевидении пропагандисты выдали в эфир программу, посвященную Украине.

В частности, на телеканале CTV Украину назвали "пиратским бандеростаном", а Владимира Зеленского "клоуном-гауляйтером".

Досталось и бывшему президенту Петру Порошенко, которого назвали "шоколадным олигархом", который "4 года исполнял обязанности надзирателя за американским штатом постмайданная Украина".

Пропагандисты Лукашенко также убеждали своих зрителей в том, что украинские власти распродали всю страну: землю, заводы, порты, девушек.

"Ваших детей продают на органы, а девушек поставляют в европейские бордели чуть ли не официально", - добавил ведущий.

Напомним, ранее в эфире белорусского телеканала Беларусь 1 ведущий передачи Панорама прокомментировал позицию Украины по отношению к белорусским властям.

Говоря о событиях в соседней стране, он назвал Украину страной "истерзанной демократией".

При этом сотрудник белорусской государственной телекомпании посоветовал Украине сначала решить проблемы внутри своей страны, а потом давать советы Беларуси.