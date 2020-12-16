На улице и в маске: ВОЗ дала рекомендации накануне праздников

В организации призвали отменить все мероприятия на праздники.
Во Всемирной организации здравоохранения дали рекомендации на время грядущих праздников.
В первую очередь нужно обязательно носить медицинские маски, а также соблюдать социальную дистанцию, сообщается на сайте организации в среду, 16 декабря.
"Собрания должны проводиться на улице, если это возможно, и участники должны носить маски и соблюдать физическую дистанцию", - указано в сообщении.
Организация советует ограничить число гостей и обеспечить хорошую вентиляцию в случае, если праздник проходит в помещении. Что касается путешествий, европейцам рекомендовали избегать средств передвижения, в которых могут быть толпы.
В ВОЗ призвали также осторожно отнестись к работе лыжных курортов, которые "сыграли значительную роль в распространении пандемии в Европе".
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"Власти должны рассмотреть возможность отложить, ограничить или отменить массовые собрания в текущей ситуации распространения (коронавируса, - ред.) в Европе", - обратили внимание в организации.
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