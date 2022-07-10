На Западе заговорили о преемнике Путина и дали тревожный прогноз

Владимир Путин / УНИАН

Вероятный преемник президента РФ Владимира Путина будет таким же жестоким, как и нынешний хозяин Кремля, заявил исследователь, автор книги "Московские правила" Кейр Джайлс.

Он считает, что большинство кандидатов в новые президенты РФ могут ухудшить отношения России с Западом и со своими гражданами, пишет Newsweek.

"Последние несколько лет наблюдалось усиление репрессий против собственного населения России, которое шло параллельно с растущей враждебностью к внешнему миру. Но в обоих этих отношениях Россия только возвращалась к своим историческим нормам и своей зоне комфорта. Потому что это страна, которая всегда вела себя так по отношению к внешнему миру и к своим подданным", - подчеркнул собеседник.

Вместе с тем аналитик пояснил, что преемник Путина будет из его же окружения и продолжит наращивать враждебность РФ по отношению к Западу.

"Потенциальный преемник Путина, скорее всего, выйдет из той же среды и продолжит возвращать страну к нормальному состоянию оппозиции Западу по умолчанию", - добавил Джайлс.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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