На Земле произойдет резкое потепление: в ООН назвали сроки

Мир движется к катастрофическому повышению температуры / pixabay

В ООН сделали тревожное заявление о глобальном потеплении. Как сообщили в организации, 2020 год был одним из двух самых жарких за всю историю наблюдений за глобальными температурами.

Однако в этом веке мир движется к катастрофическому повышению температуры на 3-5 градусов по Цельсию, говорится в в отчете Всемирной метеорологической организации.

В 2020 году средняя глобальная температура составляла около 14,9 градуса по Цельсию. Это примерно на 1,2 градуса выше уровней, зарегистрированных до индустриальной эпохи, начиная примерно с 1850 года.

"В этом веке мы движемся к катастрофическому повышению температуры на 3-5 градусов по Цельсию. Мир с природой является определяющей задачей 21-го века. Это должно быть главным приоритетом для всех, везде", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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В отчете, который охватывает, среди прочего, данные от космического агентства Соединенных Штатов, также указано, что погодные условия Ла-Нинья, вероятно, сохранятся до середины текущего года.

При этом ученые утверждают, что приблизительно через 20-30 лет на Земле наступит переломный момент в повышении температуры, пишет Science Advances.

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