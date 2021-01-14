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На Земле произойдет резкое потепление: в ООН назвали сроки

14 января 2021, 23:16

Последнее десятилетие было одним из самых теплых.

Мир движется к катастрофическому повышению температуры / pixabay

В ООН сделали тревожное заявление о глобальном потеплении. Как сообщили в организации, 2020 год был одним из двух самых жарких за всю историю наблюдений за глобальными температурами.

Однако в этом веке мир движется к катастрофическому повышению температуры на 3-5 градусов по Цельсию, говорится в в отчете Всемирной метеорологической организации.

В 2020 году средняя глобальная температура составляла около 14,9 градуса по Цельсию. Это примерно на 1,2 градуса выше уровней, зарегистрированных до индустриальной эпохи, начиная примерно с 1850 года.

"В этом веке мы движемся к катастрофическому повышению температуры на 3-5 градусов по Цельсию. Мир с природой является определяющей задачей 21-го века. Это должно быть главным приоритетом для всех, везде", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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В отчете, который охватывает, среди прочего, данные от космического агентства Соединенных Штатов, также указано, что погодные условия Ла-Нинья, вероятно, сохранятся до середины текущего года.

При этом ученые утверждают, что приблизительно через 20-30 лет на Земле наступит переломный момент в повышении температуры, пишет Science Advances.

Изменения климата – о чем ранее писал Главред:

  • Ранее климатолог Вера Балабух предупредила о катастрофах из-за глобального изменения климата.
  • Председатель Украинской климатической сети Илья Еременко заявил, что мир может столкнуться с такими изменениями климата, при которых станет невозможным выживание человечества. Для того, чтобы этого избежать, у нас есть всего лишь 10 лет.
  • Климатологи спрогнозировали, каким будет 2021 год. По их словам, на погодные условия повлияет явление Ла-Нинья в тропической части Тихого океана.

ООН климат глобальное потепление
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