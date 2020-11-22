Нагорный Карабах – территория Азербайджана: Путин сделал заявление

Путин / Reuters

Территория Нагорного Карабаха, а также прилегающие к ней районы, согласно международному законодательству – неотъемлемая часть Азербайджана. Россия не имела права оказывать Армении военную помощь в рамках ОДКБ, так как в отношении армянского государства агрессии не было.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала Россия 1, комментируя вопрос территориальной принадлежности Карабаха, сообщает информагентство РИА Новости.

По словам главы государства, официальный Ереван не признавал независимости и суверенитета Нагорного Карабаха. Поэтому, согласно международному праву, данная территория принадлежит Азербайджану.

"Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики", - сказал глава РФ.

Также политик добавил, что условия ОДКБ не предполагали обязанность России вмешиваться в конфликт Армении и Азербайджана, поскольку никакой внешнего военного воздействия на территорию армянского государства зафиксировано не было.

"Договор ОДКБ предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны — участницы этого договора. На территорию Армянской республики никто не покушался, и это не давало нам никакого права принять прямое участие в боевых действиях", - добавил Путин.

Напоследок российский президент подчеркнул, что Москва сделала все, что от нее требовалось в рамках Организации договора о коллективной безопасности.

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