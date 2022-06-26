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Нападет - не нападет: что известно о белорусской армии диктатора Лукашенко

26 июня 2022, 18:26

Сейчас часто звучат заявления об угрозе вступления Беларуси в войну России против Украины. Главред собрал факты о белорусской армии, ее численности и оружии.

Лукашенко, армия
Что известно о белорусской армии диктатора Лукашенко? / https://t.me/modmilby и ua.depositphotos.com

В то время как бойцы ВСУ ведут жестокие бои с русскими оккупантами, над северными границами Украины по-прежнему нависает опасность вступления в войну Беларуси ‒ как давнего сателлита страны-агрессора России. Общее мнение украинских властей и экспертов пока таково ‒ белорусский диктатор Лукашенко вряд ли захочет начинать войну без поддержки русских войск. Главред решил собрать из открытых источников основные сведения о белорусской армии.

Армия Беларуси численность

Беларусь, армия

65 тысяч человек, причем 20 тысяч ‒ обслуживающий, тыловой и административный персонал. Эксперты ставят такое войско на 52-е место в мире по мощи.

Правда, диктатор Лукашенко в последнее время бахвалится, что без особых проблем может увеличить армию до 80 тысяч. Но сейчас неизвестно, насколько его слова соответствуют действительности.

Кроме того, сейчас функционируют три авиационные базы. В приграничных областях на постоянной дислокации несколько (4) бригад ПВО и несколько (3) зенитных полка. Также в распоряжении белорусского командования сейчас есть по паре радиотехнических, по паре механизированных, пара ракетных и реактивно-артиллерийских бригад и несколько (3) бригады артиллеристов.

Беларусь, армия

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Армия Беларуси техника

Беларусь, армия

Силы ПВО оснащены в целом еще чисто советскими и модернизированными советскими зенитно-ракетными комплексами С-200, С-300, "Бук", "Тор-МК", "Оса-АКМ". ВВС имеют в своем распоряжении несколько десятков истребителей модели Су-30СМ, истребителей модели МиГ-29 и истребителей-штурмовиков модели Су-25.

У артиллеристов на вооружении из современного ‒ РСЗО "Полонез" (сделанная после переработки технологий из КНР). Прицельная дальность ‒ до 300 километров. Также есть еще советские запасы ‒сотни самоходных артиллерийских установок и РСЗО, а также десятки гаубиц и минометов.

Правда, ранее российский диктатор Владимир Путин обещал Лукашенко усиление оружием в виде ракетных комплексов "Искандер".

Всего на поле боя Беларусь может выставить 1,3 тысячи советских танков Т-72.

Беларусь, армия

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Нападет ли Беларусь на Украину?

Согласно положениям белорусской военной доктрины, армия этой страны имеет потенциал исключительно к обороне. То есть, говорят эксперты, у нее фактически нет наступательного потенциала.

В середине июня 2022 года диктатор Лукашенко публично говорил, что белорусская армия якобы ничем не помогает русским оккупантам воевать против ВСУ. Но по факту, поскольку лукашенковский режим находится в полной зависимости от Путина, официальный Минск предоставляет России свое воздушное пространство и базы на суше ‒ для того, чтобы агрессоры могли вести ракетные обстрелы Украине. Плюс такого положение вещей заставляет командованию ВСУ держать в районе границы группировку войск на случай нападения белорусов.

Далее, замминистра обороны Беларуси Андрей Жук говорил ‒ мол, Беларусь не собирается ни с кем воевать. Тем не менее на границе с Украиной по-прежнему дислоцированы семь батальонов белорусской армии ‒ якобы ради проверки боеготовности.

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Автор: Егор Бунин
Александр Лукашенко Владимир Путин новости Украины новости Беларуси война России и Украины
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