Нападет - не нападет: что известно о белорусской армии диктатора Лукашенко

Сейчас часто звучат заявления об угрозе вступления Беларуси в войну России против Украины. Главред собрал факты о белорусской армии, ее численности и оружии.
В то время как бойцы ВСУ ведут жестокие бои с русскими оккупантами, над северными границами Украины по-прежнему нависает опасность вступления в войну Беларуси ‒ как давнего сателлита страны-агрессора России. Общее мнение украинских властей и экспертов пока таково ‒ белорусский диктатор Лукашенко вряд ли захочет начинать войну без поддержки русских войск. Главред решил собрать из открытых источников основные сведения о белорусской армии.
Армия Беларуси численность
65 тысяч человек, причем 20 тысяч ‒ обслуживающий, тыловой и административный персонал. Эксперты ставят такое войско на 52-е место в мире по мощи.
Правда, диктатор Лукашенко в последнее время бахвалится, что без особых проблем может увеличить армию до 80 тысяч. Но сейчас неизвестно, насколько его слова соответствуют действительности.
Кроме того, сейчас функционируют три авиационные базы. В приграничных областях на постоянной дислокации несколько (4) бригад ПВО и несколько (3) зенитных полка. Также в распоряжении белорусского командования сейчас есть по паре радиотехнических, по паре механизированных, пара ракетных и реактивно-артиллерийских бригад и несколько (3) бригады артиллеристов.
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Армия Беларуси техника
Силы ПВО оснащены в целом еще чисто советскими и модернизированными советскими зенитно-ракетными комплексами С-200, С-300, "Бук", "Тор-МК", "Оса-АКМ". ВВС имеют в своем распоряжении несколько десятков истребителей модели Су-30СМ, истребителей модели МиГ-29 и истребителей-штурмовиков модели Су-25.
У артиллеристов на вооружении из современного ‒ РСЗО "Полонез" (сделанная после переработки технологий из КНР). Прицельная дальность ‒ до 300 километров. Также есть еще советские запасы ‒сотни самоходных артиллерийских установок и РСЗО, а также десятки гаубиц и минометов.
Правда, ранее российский диктатор Владимир Путин обещал Лукашенко усиление оружием в виде ракетных комплексов "Искандер".
Всего на поле боя Беларусь может выставить 1,3 тысячи советских танков Т-72.
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Нападет ли Беларусь на Украину?
Согласно положениям белорусской военной доктрины, армия этой страны имеет потенциал исключительно к обороне. То есть, говорят эксперты, у нее фактически нет наступательного потенциала.
В середине июня 2022 года диктатор Лукашенко публично говорил, что белорусская армия якобы ничем не помогает русским оккупантам воевать против ВСУ. Но по факту, поскольку лукашенковский режим находится в полной зависимости от Путина, официальный Минск предоставляет России свое воздушное пространство и базы на суше ‒ для того, чтобы агрессоры могли вести ракетные обстрелы Украине. Плюс такого положение вещей заставляет командованию ВСУ держать в районе границы группировку войск на случай нападения белорусов.
Далее, замминистра обороны Беларуси Андрей Жук говорил ‒ мол, Беларусь не собирается ни с кем воевать. Тем не менее на границе с Украиной по-прежнему дислоцированы семь батальонов белорусской армии ‒ якобы ради проверки боеготовности.
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