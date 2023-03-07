"Наступает критический момент": Пекин внезапно захотел "мирных переговоров" по Украине

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил о том, что между Украиной и РФ должен начаться "процесс мирных переговоров".
Глава МИД КНР считает, что ситуация "подошла к критическому моменту", сообщает CNN.
Обратим внимание, что Пекин продолжает называть кровавую агрессию РФ против Украины "конфликтом" и в упор не замечает преступлений оккупантов, а также продолжающиеся попытки захвата новых территорий Украины, делая вид, что обе стороны якобы несут ответственность за происходящее.
При этом в КНР утверждают, что "санкции и давление не решат проблему".
"Либо прекращаются боевые действия, восстанавливается мир и начинается процесс политического урегулирования, либо в огонь подливается еще больше масла и кризис еще больше расширяется и выходит из-под контроля", – сказал глава МИД Китая.
Он также подчеркнул, что хорошие отношения России и Китая "императивны", и "чем более нестабильным становится мир, тем важнее для Китая и России неуклонно развивать их".
Цинь Ган при этом уточнил, что отношения КНР и РФ "не основаны ни на союзе, ни на конфронтации, и не нацелены ни на какую третью сторону".
Война в Украине: позиция Китая
Ранее во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.
Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины.
Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.
При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.
Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.
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