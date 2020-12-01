НАТО обвинило Россию в нарушении чужих госграниц

Новости России - НАТО обвинило РФ в нарушении чужих госграниц / Reuters

Тот факт, что Россия разместила свои войска в непризнанном Приднестровье, свидетельствует о нарушении Россией международного права. Своими действиями Российская Федерация нарушает территориальную целостность Молдовы.

С таким заявлением выступил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам видеовстречи глав МИД стран-участниц НАТО. При этом Столтенберг напомнил, что это уже не первый раз, когда Россия вводит свои войска на территорию чужих стран. И Запад отлично помнит о каждом инциденте, заверил представитель НАТО.

"…как она незаконно аннексирует Крым, как продолжает дестабилизировать восточную Украину, как российские войска находятся в некоторых частях Грузии, Молдовы и Приднестровья. Это нарушение территориальной целостности Молдовы, и это является еще одним примером того, как Россия очень часто не соблюдает международное право", – подчеркнул Столтенберг.

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