НАТО обвинило Россию в нарушении чужих госграниц

Столтенберг напомнил, что это уже не первый раз, когда Россия вводит свои войска на территорию чужих стран.
Тот факт, что Россия разместила свои войска в непризнанном Приднестровье, свидетельствует о нарушении Россией международного права. Своими действиями Российская Федерация нарушает территориальную целостность Молдовы.
С таким заявлением выступил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам видеовстречи глав МИД стран-участниц НАТО. При этом Столтенберг напомнил, что это уже не первый раз, когда Россия вводит свои войска на территорию чужих стран. И Запад отлично помнит о каждом инциденте, заверил представитель НАТО.
"…как она незаконно аннексирует Крым, как продолжает дестабилизировать восточную Украину, как российские войска находятся в некоторых частях Грузии, Молдовы и Приднестровья. Это нарушение территориальной целостности Молдовы, и это является еще одним примером того, как Россия очень часто не соблюдает международное право", – подчеркнул Столтенберг.
Приднестровье: последние новости
- Ранее в России допустили обострение конфликта в Приднестровье. По словам Сергея Лаврова, российские войска в Приднестровье находятся на законных основаниях.
- Напомним, избранный президент Молдовы Майя Сандуу потребовала от российских военных "убраться" из Приднестровья. Миротворческую миссию в регионе следует трансформировать в гражданскую под эгидой ОБСЕ, сказала президент Молдовы.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 30 ноября в ответ сделал заявление о том, что позиция Санду по Приднестровью может спровоцировать дестабилизацию ситуации в регионе.
- В России утверждают, что если Москва выведет свои войска из Приднестровья, Молдова при помощи Украины и Румынии может реализовать сценарий силового возвращения территории под контроль Кишинева.