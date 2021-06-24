"НАТО – символ неудачи Москвы": в России объяснили, почему у Кремля во всем виновата Украина

Россия осталась одна после развала блока Варшавского договора – российский политик / Reuters

Обвинения Киева со стороны Москвы продиктованы попыткой российских властей решить проблемы внутри страны с помощью конструирования образа внешнего врага, которым оказались Украина или США. Россия особенно болезненно реагирует на тему НАТО, так как после развала Варшавского договора все вступили в Альянс, а Москва осталась одна. Об этом заявил российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

В эфире телеканала Украина 24 он прокомментировал заявление министра обороны РФ Шойгу о том, что Украина накануне саммита НАТО в Брюсселе якобы "спровоцировала" очередной кризис на Донбассе, чтобы угодить "некоторым европейским странам". По словам Гозмана, данный месседж направлен на российских граждан, чтобы сквозь призму внешнего врага объяснить им сложную социально-экономическую ситуацию в стране.Читайте такжеВступление Украины в НАТО: в США раскрыли главную ошибку Зеленского

"Во-первых, это для своих. Нужно постоянно получать подтверждение того, почему у нас все так хреново – почему цены растут, почему прививок не хватает и так далее - это потому, что враги кругом. "Фронтменом" наших врагов являетесь вы – уж мы все для вас хорошее делаем, а вы все неблагодарные почему-то. Кроме того, они не умеют ничего другого говорить. Раньше такие куклы были – нажмешь на живот, а она говорит "мама". Она не умела говорить ничего кроме "мама". Если ее на пол бросить – она тоже будет "мама" говорить. И наши тоже ничего другого не умеют говорить, они говорят – вот Украина виновата, вот американцы", - считает политик.

Кроме того, он добавил, что российские власти тяжело реагируют на тему Североатлантического альянса. Причиной тому является прекращение существования Организации Варшавского договора (ОВД), в результате которого страны вступили в НАТО, а Россия осталась одна.Читайте также"Каких реформ вы еще хотите?" Украина резко обратилась к НАТО и объявила о требовании

"Кроме того, что НАТО - это серьезная военная структура, с которой трудно России иметь дело, это еще и символ нашей глобальной неудачи. Когда-то было НАТО и был Варшавский договор. Сейчас все бывшие члены Варшавского договора разбежались, и практически все вступили в НАТО... Мы остались одни", - подчеркнул Леонид Гозман.

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Интеграция Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский 7 июня во время переговоров с главой США Джо Байденом предложил Вашингтону создать конкретный и пошаговый план интеграции Украины в НАТО.

14 июня Зеленский заявил, что Байден должен четко ответить на вопрос, видят ли на Западе Украину в НАТО, и когда Киев получит ПДЧ.

После саммита Североатлантического альянса, который прошел 14 июня, в НАТО сказали, что Украина интегрируется в блок безопасности Запада на основании ПДЧ. Однако когда конкретно Киеву предоставят такой план, в организации не уточнили.

Президент США Джо Байден сказал, что Украина на данный момент не готова к вступлению в НАТО. Главным камнем преткновения американский президент назвал коррупцию.