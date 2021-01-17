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Навального задержали в аэропорту

17 января 2021, 20:07

Российского оппозиционера задержали.

Навального задержали / Telegram-канал Mash

Российского оппозиционера Алексея Навального, который сегодня вернулся в Россию из Германии, задержали на пограничном контроле в аэропорту Шереметьево сотрудники полиции.

Навальный прилетел сегодня в московский аэропорт Шереметьево из Берлина. С самого утра в аэропорт был ограничен вход, пускали только пассажиров с билетами. Кроме того, к аэропорту стянули силовиков.

При этом пресс-секретарь Навального уточнила, что его задержали для "уточнения обстоятельств пересечения государственной границы".

Как пишет Telegram-канал Mash основание задержания: федеральный розыск, в который его объявила ФСИН в прошлом году. В ведомстве считают, что он нарушил условия приговора: должен был регулярно отмечаться по делу ИВ РОШЕ, но в течение года несколько раз пропустил обязательные явки.

По данным Федеральной службы исполнения наказания РФ, политика задержали из-за "нарушения испытательного срока", передает Медуза.

"17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", – сказано в сообщении.

Как сообщает ТАСС, до решения суда Навальный будет находится под стражей.

Алексей Навальный вернулся в Москву - о чем ранее сообщал Главред:

  • 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.
  • 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
  • Позже российском оппозиционеру стало лучше. Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию, как только позволит здоровье.
  • 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы Новичок.
  • Позже сам Навальный опубликовал запись своего разговора с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который был непосредственно причастен к отравлению.
  • Из разговора выяснилось, что Новичок был нанесен на нижнее белье Навального. А выжить политику-оппозиционеру удалось благодаря оперативным действиям пилота и врачей, которые вкололи ему атропин.
  • 13 января Навальный заявил о возвращении в Россию. По словам политика, он должен прилететь в Москву 17 января.
  • В тот же день в Сети были опубликованы документы, из которых стало известно, что Алексея Навального 29 декабря объявили в розыск. Как утверждают в ФСИН, политик перестал являться на вызовы службы исполнения наказаний для прохождения мероприятий по контролю, которые он вынужден проходить из-за условной судимости по делу компании Ив Роше.
  • 14 января в ФСИН заявили, что по прибытию на территорию России Алексея Навального намерены арестовать.
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