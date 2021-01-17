Навального задержали в аэропорту

Навального задержали / Telegram-канал Mash

Российского оппозиционера Алексея Навального, который сегодня вернулся в Россию из Германии, задержали на пограничном контроле в аэропорту Шереметьево сотрудники полиции.

Навальный прилетел сегодня в московский аэропорт Шереметьево из Берлина. С самого утра в аэропорт был ограничен вход, пускали только пассажиров с билетами. Кроме того, к аэропорту стянули силовиков.

При этом пресс-секретарь Навального уточнила, что его задержали для "уточнения обстоятельств пересечения государственной границы".

Как пишет Telegram-канал Mash основание задержания: федеральный розыск, в который его объявила ФСИН в прошлом году. В ведомстве считают, что он нарушил условия приговора: должен был регулярно отмечаться по делу ИВ РОШЕ, но в течение года несколько раз пропустил обязательные явки.

По данным Федеральной службы исполнения наказания РФ, политика задержали из-за "нарушения испытательного срока", передает Медуза.

"17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", – сказано в сообщении.

Как сообщает ТАСС, до решения суда Навальный будет находится под стражей.

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