Навальный позвонил своему "убийце" и выведал всю правду об отравлении

Навальный лично поговорил со своим "убийцей" / Reuters

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный выпустил в продолжение своего расследования видеоролик под названием "Я звонил своему убийце. Он признался".

В ролике, который размещен в Youtube, он рассказал, как позвонил военному химику из Института криминалистики ФСБ Константину Кудрявцеву с поддельного номера. Навальный представился помощником секретаря Совета Безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева.

Навальный 45 минут расспрашивал Кудрявцева о том, почему в Томске случился "полный провал".

Мужчина несколько раз повторил, у него есть подписка о неразглашении и ему нельзя раскрывать эти данные, но потом всё же достаточно подробно поведал о том, что происходило 20 августа в Томске.

Из разговора следует, что "Новичок" был нанесён на нижнее бельё Алексея Навального, а выжил он благодаря оперативным действиям пилота и врачей, вколовших политику атропин.

"Ну, возможно, да, если б чуть дольше летел, а не посадили бы его резко как-то и так далее, возможно, это все пошло бы не так. То есть, если бы не оперативная работа медиков, скорой помощи на посадочной полосе, и так далее", - объяснил Кудрявцев провал операции.

Также он отметил, что руководство считало что способ хороший.

"Руководство так посчитало, значит, это правильно, наверное. Способ хороший….. Ну, раз он остался жив, значит, не такой он хороший. Вы меня поймите правильно…", - объяснил Навальному Кудрявцев.

В ходе разговора мужчина поведал и другие подробности подготовки к покушению, например, способы, как спецслужбам удаётся "обходить" камеры видеонаблюдения.

Отметим, ранее издания Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и телеканал CNN выпустили совместное расследование, в котором утверждали, что к отравлению Алексея Навального могут быть причастны сотрудники ФСБ.

Прежде чем отравить Навального, предполагаемые сотрудники ФСБ негласно наблюдали за ним, следуя в те же города, что и он. По словам следственной группы Bellingcat, агентов из подразделения, специализирующегося на ядовитых химических веществах, отслеживали по их телефонам, что является самым убедительным доказательством причастности Москвы к атаке с нервно-паралитическим веществом.

Начиная с 2017 года, когда Навальный объявил о своей президентской кампании, они совершили 30 перелетов, совпадающих с маршрутами оппозиционера.

Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:

В британском издании вышла статья под громким заголовком "Кремль предпринял вторую попытку отравить Алексея Навального в результате неудачного убийства". Авторы материала со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах сообщили о том, что, когда Навальный находился в состоянии комы в больнице Омска, его пытались отравить повторно.

14 октября издание The New York Times сообщило, что эксперты в Германии рассматривают версию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный в день отравления 20 августа дважды контактировал с "Новичком".

Отравление Навального – о чем важно знать:

22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.

6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.