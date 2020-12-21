УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Навальный позвонил своему "убийце" и выведал всю правду об отравлении

21 декабря 2020, 14:51

Российский оппозиционер около часа расспрашивал сотрудника ФСБ о том, почему в Томске случился "полный провал".

Навальный
Навальный лично поговорил со своим "убийцей" / Reuters

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный выпустил в продолжение своего расследования видеоролик под названием "Я звонил своему убийце. Он признался".

В ролике, который размещен в Youtube, он рассказал, как позвонил военному химику из Института криминалистики ФСБ Константину Кудрявцеву с поддельного номера. Навальный представился помощником секретаря Совета Безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева.

Навальный 45 минут расспрашивал Кудрявцева о том, почему в Томске случился "полный провал".

Мужчина несколько раз повторил, у него есть подписка о неразглашении и ему нельзя раскрывать эти данные, но потом всё же достаточно подробно поведал о том, что происходило 20 августа в Томске.

Из разговора следует, что "Новичок" был нанесён на нижнее бельё Алексея Навального, а выжил он благодаря оперативным действиям пилота и врачей, вколовших политику атропин.

"Ну, возможно, да, если б чуть дольше летел, а не посадили бы его резко как-то и так далее, возможно, это все пошло бы не так. То есть, если бы не оперативная работа медиков, скорой помощи на посадочной полосе, и так далее", - объяснил Кудрявцев провал операции.

Также он отметил, что руководство считало что способ хороший.

"Руководство так посчитало, значит, это правильно, наверное. Способ хороший….. Ну, раз он остался жив, значит, не такой он хороший. Вы меня поймите правильно…", - объяснил Навальному Кудрявцев.

В ходе разговора мужчина поведал и другие подробности подготовки к покушению, например, способы, как спецслужбам удаётся "обходить" камеры видеонаблюдения.

Отметим, ранее издания Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и телеканал CNN выпустили совместное расследование, в котором утверждали, что к отравлению Алексея Навального могут быть причастны сотрудники ФСБ.

Прежде чем отравить Навального, предполагаемые сотрудники ФСБ негласно наблюдали за ним, следуя в те же города, что и он. По словам следственной группы Bellingcat, агентов из подразделения, специализирующегося на ядовитых химических веществах, отслеживали по их телефонам, что является самым убедительным доказательством причастности Москвы к атаке с нервно-паралитическим веществом.

Начиная с 2017 года, когда Навальный объявил о своей президентской кампании, они совершили 30 перелетов, совпадающих с маршрутами оппозиционера.

Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:

  • В британском издании вышла статья под громким заголовком "Кремль предпринял вторую попытку отравить Алексея Навального в результате неудачного убийства". Авторы материала со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах сообщили о том, что, когда Навальный находился в состоянии комы в больнице Омска, его пытались отравить повторно.
  • 14 октября издание The New York Times сообщило, что эксперты в Германии рассматривают версию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный в день отравления 20 августа дважды контактировал с "Новичком".

Отравление Навального – о чем важно знать:

22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.

6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.

ФСБ Навальный новости новости Германии Алексей Навальный отравление Навального
Сейчас вы просматриваете новость «Навальный позвонил своему "убийце" и выведал всю правду об отравлении». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Азербайджан закрывает границу с РоссиейАзербайджан закрывает границу с Россией Трамп готовится захватить власть: СМИ раскрыли деталиТрамп готовится захватить власть: СМИ раскрыли детали В России при странных обстоятельствах погиб биолог, работавший над вакциной против COVID-19В России при странных обстоятельствах погиб биолог, работавший над вакциной против COVID-19 У Трампа Россию назвали “врагом” и жестко припечатали ПутинаУ Трампа Россию назвали "врагом" и жестко припечатали Путина "Серьезный удар по Украине": в КГБ Беларуси готовятся к "горячей войне""Серьезный удар по Украине": в КГБ Беларуси готовятся к "горячей войне"
Следующий материал

Последние новости

15:01
Вирус-мутант: медики раскрыли причины появления нового штамма COVID-19
14:57
Гороскоп для всех на 22 декабря: расплата за поступки и тяжелые испытания Видео
14:51
Навальный позвонил своему "убийце" и выведал всю правду об отравлении Видео
14:43
Шойгу рассказал, как Россия будет бряцать оружием в Крыму Видео
14:37
Сюжет Battlefield 6 расскажет о конфликте между силами НАТО и Россией – источник
Реклама
14:35
Зеленский одновременно стал политиком и неудачником года - опрос
14:33
Ті, що вражають - на ТСН определяют победителей года Видео
14:21
Разумков подписал Государственный бюджет на 2021 год Видео
14:07
В Иране рассказали, когда опубликуют отчет о крушении Боинга МАУ
14:07
В моду на 2021 год вошли яркие аксессуары для волос в стиле 90-х: фото Фото Видео
13:47
Перекись водорода против бактерий и вирусов: как средство использовать дома Видео
13:43
Все, как у "старшего брата": Украина скопировала прошлогоднюю елку в Москве Видео
13:41
Украине "светит" вакцина РФ: что известно о поставках прививок от COVID-19 Видео
13:34
"Не страна, а бензоколонка": в США сенатор обрушился с обвинениями на Россию
13:25
За один день Интернет раскопал отрезки сразу из трех отмененных игр Видео
12:59
Витренко "нацелился" на новое кресло в правительстве
12:45
Дороже, чем ожидалось: озвучена цена вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech Видео
12:40
Стало известно, как Украина планирует получить вакцину от COVID-19 из ЕС Видео
12:30
Теплая домашняя одежда от Women’ secret новости компании
12:21
Назвали ситкомы, которые спародировал сериал ВандаВижн
Реклама
12:03
Известный разработчик вакцины от коронавируса начал сотрудничество с Россией Видео
11:59
В Раде раскрыли планы по вакцинации украинцев от коронавиурса Видео
11:57
Джоан Роулинг получает по 860 тысяч в месяц после окончания Гарри Поттера
11:40
Красивые, легкие и вкусные салаты без майонеза на Новый год 2021 – рецепты Фото
11:36
Новая атака Трампа: оспорена победа Байдена в ключевом штате США Видео
11:31
Как измерить температуру без градусника: названы способы Видео
11:25
Мир шарахается от Великобритании: список стран, которые "захлопнули двери" из-за вируса-мутанта Видео
11:17
Александр Курляндский - биография, фильмография и личная жизнь
11:04
В ФРГ объяснили, насколько эффективна вакцина от COVID-19 против нового штамма Видео
10:54
Украина закроет авиасообщение с Британией из-за вируса-мутанта Видео
10:43
Следующий год для Украины не станет легче уходящего мнение
10:41
"Не ведитесь на разводку": эксперт поставил неожиданный "диагноз" новому штамму COVID-19 Видео
10:41
Умер Александр Курляндский - создатель мультика "Ну, погоди!"
10:24
Борт с телом Кернеса сегодня прибудет в Харьков
10:22
Проверили на коронавирус: появились подробности состояния Григория Чапкиса
10:20
Коронавирус в Украине "сдулся": в Минздраве заявили о позитивной динамике Видео
10:06
Гороскоп на 21 декабря 2020 года для всех: помощь поклонников и денежная удача Видео
09:59
После финала Холостячки засветили участника из шоу Холостяк
09:57
Почему резко снизилось число новых диагнозов COVID-19 в Украине: врачи назвали причины Видео
09:54
Новый штамм коронавируса: что известно о мутации COVID-19 Видео
Реклама
09:31
Сработают ли вакцины против нового штамма COVID-19: вирусолог оценил шансы Видео
09:20
Витамины для женщин: что необходимо в 20, 30, 40 лет и в старшем возрасте Видео
08:51
Сенцов назвал свое освобождение подарком Путина Зеленскому Видео
08:40
Байден после инаугурации пошлет России "пламенный привет" в виде санкций Видео
08:20
Запад сказал путинскому окружению: "Давите бункерного изгоя" мнение
08:13
Коронавирус в Украине 21 декабря: поставлено рекордно низкое число диагнозов Видео
08:06
Шафран: в чем польза самой дорогой специи в мире Видео
07:29
Британский вирус-мутант: биолог рассказала о плюсах нового штамма Видео
06:53
Украина становится не токсичной - она уходит в забытье мнение
06:51
Разумков спрогнозировал, когда в Украине закончится "эпоха бедности" Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять