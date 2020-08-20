Навальный впал в кому

Алексей Навальный находится в коме / Reuters

Пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что политик впал в кому.

Навальный до сих пор находится на аппарате искусственной вентиляции легких, говорится на странице спикера в Twitter.

По ее словам, состояние политика тяжелое, а результатов анализов пока нет.

"Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Еще два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно", – добавила Ярмыш.

Ранее сообщалось, что утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете во время перелета из Москвы в Томск. Борт экстренно сел в Омске, политик попал в реанимацию местной больницы.

Кира Ярмыш сообщала, что Навального могли отравить чем-то, что было подмешано в чай.