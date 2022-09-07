Найдет 40 позиций войск РФ за 2 минуты: Украина получила от Германии станцию РЛС COBRA

Украине передали РЛС COBRA и новые САУ Gepard / Коллаж Bundeswehr/Oliver Schmidt, Википедия

Германия за последнюю неделю передала Киеву одну радиолокационную станцию COBRA и пять зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard. РЛС поможет найти 40 огневых позиций российских войск за 2 минуты. Установки Gepard стреляют со скоростью до 1000 выстрелов в минуту снарядами калибра 33 миллиметра.

Согласно данным немецкого правительства, за последнюю неделю Берлин передал Киеву 1 РЛС COBRA и 5 установок Gepard. Предполагалось, что немцы передадут Украине от 3 до 5 радиолокационных систем COBRA, но пока ограничились только одной.

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Что касается зенитных самоходных установок Gepard, их Киев должен получить в количестве 30 единиц. Известно, что 20 уже переданы.

COBRA (Counter Battery Radar) – система артиллерийской разведки, благодаря которой можно обнаружить гаубицы и минометы калибра 80 мм врага. Радар способен найти 40 огневых позиций за 2 минуты. Стоимость РЛС оценивается в 50 млн. евро.

Gepard – зенитная самоходная артиллерийская установка. Способна вести огонь со скоростью до 1 тысячи выстрелов в минуту снарядами калибра 35 мм. Ведет стрельбу короткими очередями, ориентированными на цель. Производитель систем обучил украинских военных пользоваться установками.

Военная помощь Украине от Германии

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее сделала заявление о том, что у Берлина проблемы с поставками вооружений Киеву. Немцы сами столкнулись с дефицитом оружия. При этом Бербок подчеркнула, что осенью Украине нужно быстро предоставить оружие, чтобы государство смогло защититься от военной агрессии РФ.

Канцлер Олаф Шольц отмечал, что Берлин не будет поставлять Киеву оружие, при помощи которого ВСУ могли бы наносить удары по территории РФ. По его словам, немецкое государство собирается придерживаться "взвешенной политики" и смотреть, как действуют США.

Шольц дал обещание предоставить Украине современные вооружения – системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции и беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, Берлин готов помочь Украине наращивать потенциал в развитии артиллерии и ПВО.

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