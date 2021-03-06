Названо три сценария открытия границ ЕС для Украины

Украинцы смогут летом отправиться в ЕС в том случае, если ситуация c эпидемией COVID-19 изменится к лучшему / hrferl.org

Если ситуация с эпидемией COVID-19 останется сложной, то для туристических поездок украинцам будут доступны только ряд определенных стран. Шансов на путешествия по Европе станет больше, если в Евросоюзе и Украине не будет фиксироваться негативная динамика заболеваемости. На обстоятельства может повлиять и вакцинация. В связи с расширением доступа к вакцине ближе к лету, вероятно, появится больше возможностей для поездок за границу, рассказала изданию Апостроф вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, существует три возможных сценария, на которые должны обратить внимание украинцы, собираясь на отдых.

Первый сценарий

Жесткие карантинные ограничения будут действовать по всему миру. Украинцы смогут отправиться на отдых в ограниченное число стран. К примеру, сейчас для украинских туристов открыты:

Турция

Кипр

Тунис

Хорватия

Болгария

Черногория

Грузия

Албания

Второй сценарий

В том случае, если уровень заболеваемости коронавирусом в Украине снизится, а в ЕС не будут фиксировать существенный прирост новых прецедентов COVID-19, появятся надежды на более широкий доступ к зарубежным поездкам, чем на данный момент.Читайте такжеСМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕС

Третий сценарий

Европейские страны могут упростить процедуру пересечения границ для тех лиц, которые вакцинировались от коронавируса. Уже к лету процесс вакцинации должен набрать обороты: доступ к препаратам будет упрощен и появится возможность попасть за границу.

Поездки за границу – новости