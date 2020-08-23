"Не хотим превращать Беларусь во вторую Украину": в ЕС высказались о белорусских протестах

В ЕС опасаются столкновения с Россией в Беларуси / Reuters

В вопросе урегулирования кризиса в Беларуси Брюссель должен акцентировать внимание на политических аспектах урегулирования ситуации. Нужно не допустить, чтобы Россия воспринимала ЕС как раздражающий фактор, иначе события в РБ пойдут по сценарию Украины.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в интервью испанскому изданию El Pais.

По его словам, принципиальное отличие нынешних событий в Беларуси от протестов в Украине в 2013-2014 годах в том, что белорусы не выступают за смену геополитического вектора развития страны, а лишь хотят отстоять свое право на свободный политический выбор.

При этом, считает Боррель, ЕС должен действовать осторожно, чтобы не спровоцировать Россию. Иначе в Беларуси может сложиться ситуация аналогично той, которая произошла в Украине.Читайте такжеВ оппозиции Беларуси оценили возможность силового свержения Лукашенко

"Европейских флагов нет на демонстрациях. И Евросоюз не намерен превращать Беларусь во вторую Украину. Мы должны способствовать политической реформе, но не выступать в роли искажающего фактора, как нас могут воспринимать с российской стороны. Это напряжение между Европой и Россией закончилось огнем, насилием и распадом украинской территории", - сказал чиновник.

Напоследок Боррель подчеркнул, что белорусы не выбирают между Россией и Европой, однако европейцы поддерживают их в вопросе отстаивания демократических ценностей.

Тем временем в Беларуси вспыхнула новая волна протестов, направленных на непризнание Лукашенко избранным президентом страны. Десятки тысяч людей вышли на мирные акции, силовики предупреждают их о возможном применении силы.