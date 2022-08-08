Не нападать на корабли: Украина и РФ согласовали важные гарантии безопасности

Россия и Украина согласовали гарантии безопасности / ua.depositphotos.com

Украина и Россия договорились не нападать на торговые суда или другие корабли, которые участвуют в экспорте украинского продовольствия, сообщает издание Reuters.

Издание ознакомилось с документом о "процедурах для торговых судов".

"Стороны не будут совершать никаких нападений на торговые суда или другие гражданские суда и портовые объекты, привлеченные к этой инициативе", - говорится в документе.

Соглашение контролируется Совместным координационным центром в Стамбуле, в состав которого входят турецкие, российские и украинские военные и представители ООН.

Центр будет собирать информацию о планируемом движение кораблей через морской гуманитарный коридор. Она будет предоставляться российским, украинским и турецким военным. Затем, когда судно будет передвигаться по морскому гуманитарному коридору, оно будет защищено буферной зоной в 10 морских миль вокруг него.

"Ни одно военное судно, летательный аппарат или БПЛА не будут приближаться к торговому судну, которое проходит транзитом по морскому гуманитарному коридору, за исключением территориальных морей Украины, ближе 10 морских миль", - говорится в документе.

Подписание соглашения о зерновом коридоре

Как известно, 22 июля в Стамбуле подписаны соглашения о разблокировании трех украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

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