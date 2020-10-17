"Не провоцируйте верующих!" Кадыров отреагировал на обезглавливание учителя во Франции

Кадыров высказался об убийстве учителя под Парижем / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что осуждает убийство учителя истории во Франции, в котором подозревают 18-летнего чеченца Абдуллаха Анзорова, однако призвал не задевать религиозные чувства верующих.

Чеченский лидер написал в Telegram, что аналогичная ситуация произошла с редакцией известного журнала Charlie Hebdo, где за карикатуру на пророка Мухаммеда исламисты расстреляли более десяти человек.

По словам Кадырова, "преступник не имеет национальности", но его возмущает, что во Франции не в первый раз "пытаются свалить все свои проблемы на чеченцев".

"Смею всех заверить — чеченцы здесь ни при чем. Более того, Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке. И наверняка отдавал отчет своим действиям, понимая, что государство в упор не слышит верующих", - подчеркнул он.

Глава Чечни осудил действия преступника. Он добавил, что пострадавшие часто сами провоцируют верующих людей, задевая "право на религию".

"Мы осуждаем этот террористический акт и выражаем соболезнования родным погибшего. Выступая категорически против терроризма в любых проявлениях, я призываю не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства. Когда во Франции будет налажен государственный институт межнациональных и межконфессиональных отношений, тогда в стране и будет здоровое общество. А пока найдите в себе силы признать, что у мусульман есть право на религию, и никто его не отнимет!" – подытожил Кадыров.