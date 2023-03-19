УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Не смог начать в 2014": Путин сделал новое заявление о войне и пригрозил Украине

19 марта 2023, 17:35
Также диктатор добавил, что полномасштабную войну тогда не позволяла начать ситуация в российской экономике.
Владимир Путин
Владимир Путин / Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин цинично заявил, что Россия была не готова начать полномасштабное вторжение в Украину в 2014 году.

В своем заявление российским пропагандистам глава Кремля в очередной раз пригрозил "современным российским оружием".

"У нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Есть и другие системы современные, а в 14-м году ничего подобного не было", - сказал Путин в отвел на вопрос о том, почему "специальную военную операцию" не начали раньше.

видео дня

Также диктатор добавил, что полномасштабную войну тогда не позволяла начать и ситуация в российской экономике.

Кроме того, по словам главы Кремля, он надеялся, что войну на Донбассе "удастся прекратить мирными средствами".

Путин

Напомним, 17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение МКС и назвал его историческим. "Глава государства-террориста и еще одно российское должностное лицо официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей - незаконном перемещении тысяч наших детей на российскую территорию", - отметил президент Украины.

Читайте также:

война в Украине Владимир Путин война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:06

Армия РФ является второй по силе: Вятрович дал неожиданное объяснение

17:35

"Не смог начать в 2014": Путин сделал новое заявление о войне и пригрозил УкраинеВидео

17:23

Топлес и в жемчугах: Наталка Денисенко жадно сжимала голую грудь на дерзких фото

17:11

Когда можно отказаться от вручения повестки в военкомат: юрист назвал условие

16:47

Долой все слухи: вот как выглядит Анастасия Заворотнюк сейчасВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:05

Хромал и выглядел слабым: Путин вызвал новые подозрения по поводу своего здоровья

16:00

В РФ закатили истерику из-за заявления ФРГ о готовности арестовать Путина и пригрозили танкамиВидео

15:56

Звезда "Форсажа" и "Хоббита" записал на видео духоподъемное обращение к украинцамВидео

15:44

Россияне тактически провалили операцию по захвату Бахмута - ЧереватыйВидео

Реклама
15:29

Черный хлеб vs белый хлеб: какой продукт может продлить вашу жизньВидео

15:03

Японцы не едят молочные продукты и живут дольше всех: в чем секрет

14:53

Грустный праздник для короля: Чарльз III трогательно поздравил Елизавету II с Днем материВидео

14:53

"Должна огорчить врунов": Пугачева высказалась по поводу концерта Меладзе

14:49

Украина выпала из топ-повестки в США: эксперт объяснил "зраду"

14:29

ЕС трудно в поставлять боеприпасы ВСУ из-за нехватки взрывчатки - Financial TImesВидео

14:19

Колоссально давят: в ВСУ рассказали о потерях оккупантов под Бахмутом всего за один деньВидео

14:05

Украину до конца марта накроют снегопады: синоптики назвали датыВидео

13:33

В ООН снова платят денежную помощь украинцам: в правительстве пояснили, как оформить

13:13

С 1 апреля украинцев ждет неприятный "сюрприз": тарифы на воду и электроэнергию хотят изменитьВидео

13:09

"Это вообще смешно": Полякова откровенно рассказала, почему не видит в Кароль конкуренткуВидео

Реклама
13:03

Германия арестует Путина, если его нога ступит на территорию страны - министр юстиции ФРГВидео

13:00

"Россияне снова курят": в Каховке прогремело много взрывов, все окутано дымомВидео

12:46

3 самых строгих запрета 20 марта, которые могут навредить всей семье: приметыВидео

12:39

Провела обряд на гибель Путина: Злата Огневич "превратилась" в шаманкуВидео

12:33

"Их планы проваливаются": у Зеленского сообщили хорошие новости по БахмутуВидео

12:32

Делали и подделывали: что на самом деле было в банках с берёзовым соком в СССР

12:02

Политтехнолог пояснил, потерял ли окончательно Кадыров доверие ПутинаВидео

12:01

Гости съедят и попросят еще: безумный салат "Селедочка в шубке" по-новому рецептуВидео

11:34

Больше не один дома: Маколей Калкин стал отцом во второй разВидео

11:26

Все планы Москвы о вторжении строились на пропагандистах: Вятрович рассказал, как РФ села в лужуВидео

10:52

Мишина жестко ответила хейтерам, обвинившим ее в нездоровом похуданииВидео

10:35

Шкарлет сделал ошибку в заявлении об отставке с должности министра образования и наукиВидео

10:00

Новые жесткие правила: юрист объяснил, кто из военнобязаных мужчин может выезжать за границуВидео

09:58

Ордер на арест Путина и провал китайской дипломатиимнение

09:28

Россияне врут о захвате 70% Бахмута - ISWВидео

09:01

Кто по закону из мобилизованных в ВСУ может служить по месту жительства: объяснение юристаВидео

08:59

В РФ не скрывают, что это "люди иного сорта": Тизенгаузен назвал 2 региона, где ненавидят ПутинаВидео

08:12

НАТО намерено направить до 300 тысяч солдат к границе с Россией – PoliticoВидео

07:26

Прилетел на вертолете, катался на машине: в Кремле выдали хохму о визите Путина в УкраинуВидео

06:38

Блогерство бойцов во время войны: польза или вред?мнение

Реклама
05:30

"Диктаторы хорошо не заканчивают": политик из США спрогнозировал конец для ПутинаВидео

04:40

Историк назвал политика России, который согласился бы освободить народы от господства МосквыВидео

03:40

Наденут наручники: юрист из РФ раскрыл сценарий ареста Путина

03:05

"Хотят, чтобы все жили в дерьме": историк назвал причину ненависти россиян к украинцамВидео

02:18

Можно ли дарить гортензии девушке и какие любовные неприятности сулит синий цветок

00:51

Зачем 19 марта нужно обязательно мыть полы в доме "уникальной" водой: приметы и что нельзя делатьВидео

00:12

"Демонстрация бессилия": Вятрович оценил вероятность переворота в РФ после освобождения КрымаВидео

18 марта, суббота
23:16

Джеджула оправдался за слова про сына

23:08

В Крым прибыл не Путин, а его двойник: эксперты указали на разоблачающие деталиВидео

22:18

Марк Фейгин. Суд в Гааге взял Путина за задницуВидеоблоги

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять