"Не смог начать в 2014": Путин сделал новое заявление о войне и пригрозил Украине

Также диктатор добавил, что полномасштабную войну тогда не позволяла начать ситуация в российской экономике.

Владимир Путин / Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин цинично заявил, что Россия была не готова начать полномасштабное вторжение в Украину в 2014 году.

В своем заявление российским пропагандистам глава Кремля в очередной раз пригрозил "современным российским оружием".

"У нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Есть и другие системы современные, а в 14-м году ничего подобного не было", - сказал Путин в отвел на вопрос о том, почему "специальную военную операцию" не начали раньше.

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Также диктатор добавил, что полномасштабную войну тогда не позволяла начать и ситуация в российской экономике.

Кроме того, по словам главы Кремля, он надеялся, что войну на Донбассе "удастся прекратить мирными средствами".

Напомним, 17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение МКС и назвал его историческим. "Глава государства-террориста и еще одно российское должностное лицо официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей - незаконном перемещении тысяч наших детей на российскую территорию", - отметил президент Украины.

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