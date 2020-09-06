"Нечистая совесть": Чехия поставила Лукашенко жесткое требование

По словам Земана, пересчет необходимо проводить под международным контролем.
В Чехии уверены в том, что необходимо пересчитать бюллетени на президентских выборах в Беларуси, которые прошли 9 августа.
Об этом пишет Радио Свобода.
"Необходимо будет пересчитать бюллетени, как это предложил контр-кандидат Лукашенко", — сказал президент Чехии Милош Земан.
По словам Земана, пересчет необходимо проводить под международным контролем.
"И тогда будет видно, на чьей стороне правда. Любой, кто отрицает пересчет бюллетеней, показывает, что у него нечистая совесть", — полагает президент Чехии.
Протесты в Беларуси
Напомним, неделю назад тысячи демонстрантов пришли к резиденции президента Александра Лукашенко, куда перебросили бронетехнику.
Позднее в Сети опубликовали фото Лукашенко у резиденции с автоматом в руках.
Как известно, в Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа, которые участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.