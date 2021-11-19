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Нелегалы внезапно исчезли с границы: в Польше объяснили, что происходит в Беларуси

19 ноября 2021, 16:40
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Беларусь забрала всех мигрантов с польской границы, рассказали в МВД Польши.

мигранты, граница, польша, беларусь
Нелегальных мигрантов убрали с границы Беларуси и Польши / Reuters

С границы Беларуси и Польши в районе перехода в Кузнице исчезли нелегальные мигранты, стремившиеся попасть в Евросоюз.

О том, что Беларусь забрала всех мигрантов с польской границы сообщил в Twitter замминистра внутренних дел Польши Блажей Побожи.

По его данным, большую часть нелегалов Беларусь разместила в логистическом центре, остальные уже вернулись на родину.

"Начальник пограничной службы Беларуси в ответ на письмо польских пограничников сообщил, что в районе перехода в Кузнице больше нет опасных мигрантов, большинство из них было размещено в логистическом центре, а остальные вылетели домой вечером. Наши службы подтверждают это", - добавил Побожи.

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Кризис на границе Беларуси и Польши

Ранее Украина усилила охрану границы в связи с этой ситуацией. В частности, правительство выделило Государственной пограничной службе 21 млн грн для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности страны.

Как известно. с конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси.

Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

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