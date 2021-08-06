Непогода в Польше: повалены деревья, затоплены дома и дороги

В Польше ливни затопили дома

В Польше очень сильные ливни затопили дороги и более 700 домов, а на юге страны поднялся уровень воды в реках, пишет RMF24.

Наиболее сложная ситуация сейчас в Малой Польше. Именно там дожди затопили сотни домов и более 100 участков дорог.

В Сети появились видео, как на данный момент выглядят затопленные ливнем улицы.

Сейчас польская власть пытается устранить последствия непогоды.

Как пишет СМИ Krakоw PL, в одном из польских городов, Старом Бежанове, сейчас работают пожарная часть и муниципальная полиция. Также там находится заместитель мэра города и представители Центра управления кризисами.

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Ранее Главред писал о том, что в Киеве ночью, 6 августа, мощный ураган наделал беды. Дерево упало на автомобиль и повредило ее. Событие произошло 6 августа во Соломенском районе столицы.

В Киеве ожидаются грозы, днем значительные дожди, шквалы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В Украине из-за сильного дождя, гроз и порывов ветра обесточены 440 населенных пунктов в 8 областях. Сейчас на местах работают бригады облэнерго.