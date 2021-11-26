Неравнодушные поляки помогли украинцу найти потерянные деньги, которые он хотел выслать семье

Украинец в Польше забыл деньги на заправке / pixabay

Положительная концовка неприятного инцидента – украинский заробитчанин в Польше из-за собственной невнимательности потерял несколько тысяч злотых. Сумму нашли неравнодушные местные жители, и в тот же день отыскали владельца, вернув ему все.

История произошла в городе Жирардув, недалеко от Варшавы. 48-летний украинец потерял средства, которые должен был перевести семье на Родине. Поэтому мужчину растрогала помощь. Он написал письмо благодарности и переслал в местный комиссариат полиции, рассказывает In Poland.

Так как мужчина точно не знал, как осуществить такую транзакцию, он решил спросить об этом работников ближайшей заправки. На заправке украинцу объяснили, что ему следует обратиться на почту или в банк. После этого мужчина ушел в неизвестном направлении, случайно оставив на АЗС заработанные средства.

К счастью, работник заправки вовремя отреагировал и обратился в полицию. Он пересказал правоохранителям всю историю. Сотрудники Главного управления уездной полиции в Жирардуве просмотрели видео с камер наблюдения, и уже через несколько часов нашли владельца суммы, вернув ему деньги.

Мужчина написал письмо благодарности и переслал в местный комиссариат полиции / фото: inpoland.net.pl

Украинцы в Польше: последние новости

Украинскому заробитчанину в Польше на голову наехало авто. Его доставили в больницу в сознании, но с большой кровопотерей.

Пьяного украинца в Польше преследовали пять машин полиции. Патрульные приказали водителю остановиться, однако тот лишь прибавил газу. Украинца смогли "затормозить" только через 8 городов.

До этого в Польше, в городе Тарчин, пьяный украинец шокировал полицию – он попал в ДТП, и алкотестер показал 5 промилле алкоголя в его крови. Один из полицейских отметил, что за 19 лет службы еще такого не видел.

Этим летом в странах Евросоюза был зафиксирован пик востребованности украинских трудовых мигрантов. В частности, произошел рост количества вакансий почти в 2 раза

В топе стран, в которых востребованы украинские трудовые мигранты – Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия. В топе востребованных вакансий в основном рабочие специальности: сантехники, электрики, сварщики и разнорабочие.