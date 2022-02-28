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Нейтралитет отменен: Швейцария вводит санкции против РФ и закрывает агрессору небо

28 февраля 2022, 17:58

Также государство окажет гуманитарную помощь украинским беженцам.

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Швейцария вводит санкции против РФ/ Reuters

Швейцария из-за военных действий России в Украине отменяет нейтралитет и вводит антироссийские санкции.

Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания 28 февраля. Об этом сообщается на сайте Федерального совета Швейцарии.

В частности, будут заблокированы активы лиц и компаний, попавших в санкционный список. Также вводятся финансовые санкции против президента России Владимира Путина, премьерминистра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В Федеральном совете отметили, что Швейцария подтверждает свою солидарность с Украиной и ее народом.

"Военное нападение России на суверенную европейскую страну является очень серьезным нарушением международного права. Поэтому Федеральный совет меняет предыдущую практику санкций Швейцарии. В этих решениях учитывались аспекты политики нейтралитета и мира. Швейцария будет рассматривать каждый следующий пакет санкций со стороны ЕС в индивидуальном порядке", – прокомментировал такое решение представитель Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци в Twitter.

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Также Швейцария закроет воздушное пространство для российских самолетов и окажет гуманитарную помощь украинским беженцам.

Ранее сообщалось, что западные СМИ рассказали, как Зеленский убедил ударить по РФ жесткими санкциями. Зеленский рассказал о том, чтобы соседи активизировались с помощью для Украины (продовольствием, боеприпасами, топливом), а также мощными санкциями против РФ.

Напомним, с понедельника, 28 февраля, начали действовать новые санкции Евросоюза против России из-за ее вторжения в Украину. В частности, с сегодняшнего дня воздушное пространство ЕС закрыто для РФ.

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