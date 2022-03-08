"Никогда еще Палата общин не слышала подобного": Джонсон шокирован выступлением Зеленского

Правительство Соединенного Королевства будет использовать все возможные методы для борьбы с РФ.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал речь Владимира Зеленского перед британской Палатой общин лучшей.
В Twitter Джонсон написал, что такого не слышал британский парламент за всю историю.
"Никогда ранее за многовековую историю парламента Палата общин не выслушивала обращения, подобного тому, которое произнес президент Зеленский сегодня", - заявил Джонсон.
По его словам, правительство Соединенного Королевства будет использовать все возможные методы, "сколько бы времени ни потребовалось, чтобы гарантировать, что путинское вторжение провалится и Украина снова станет свободной".
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Война в Украине 2022
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
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