Больше, чем показал экзит-пол: ЦИК Беларуси объявила первые результаты выборов

ЦИК Беларуси объявила первые результаты выборов / УНИАН

Центральная избирательная комиссия Беларуси обнародовала предварительные результаты выборов президента в пяти регионах страны, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 82% голосов, а его конкурентка Светлана Тихановская – всего 5%.

Первые цифры по голосованию озвучила в эфире телеканала СТВ глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина. Она призвала кандидатов, проигравших выборы, "спокойно принять поражение, поздравить победителя и не волновать массы".

Между тем, под избирательными участками уже после завершения выборов стоят очереди белорусов, которые не успели проголосовать.

Официальные результаты выборов президента Беларуси обещают объявить до 14 августа.

Напомним, в Беларуси завершилось голосование на выборах президента страны. Закрыты все избирательные участки - огромное количество людей не успело отдать свой голос из-за больших очередей.

По данным официальных экзит-полов, победил Александр Лукашенко, набравший 79,7%. Его соперница Светлана Тихановская получила лишь 6,8% голосов.

Также отметим, в Беларуси оппозиция сообщает, что действующий президент Александр Лукашенко уже подготовился к побегу из страны в случае проигрыша на выборах.

Как ранее сообщалось, в Беларуси стал известен план оппозиции, который планируют применить, если победу на выборах президента одержит действующий глава государства Александр Лукашенко.