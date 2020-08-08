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В Беларуси накануне выборов задержали главу штаба соперницы Лукашенко

8 августа 2020, 18:26

Женщина была арестована при выходе из литовского посольства.

Мария Мороз
Мария Мороз возглавляет штаб кандидата в президенты страны Светланы Тихановской / Радио Свобода

В Беларуси накануне выборов президента задержали Марию Мороз, которая возглавляет штаб кандидата Светланы Тихановской.

"Задержана начальник штаба Светланы Тихановской Мария Мороз", — сообщает пресс-секретарь политика Анна Красулина.

По информации представителей штаба, Мороз была задержана при выходе из литовского посольства, которое посещала для оформления визы. К женщине подошли люди, которые представились сотрудниками МВД. Однако в пресс-службе ГУВД Минска утверждают, что столичной милиции о данном задержании ничего не известно.

Позже появилась информация, что Мороз отпущена из отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Беларуси.

"Они сказали, что меня не задерживали, а просто пригласили проехать, посадили к себе в машину и увезли", — объяснила Мороз.

Читайте такжеВ Беларуси устроили протест после ареста диджеев за песню Цоя ПеременПредставитель Тихановской рассказала, что с ней провели беседу. В частности, силовики потребовали не устраивать массовые беспорядки. Мороз ответила, что они "за мирные перемены и честные выборы".

Ранее белорусские правоохранители задержали доверенное лицо Тихановской Андрея Смоленчука и его жену Жанну Мякиш. Причина задержания не сообщается. По предварительным данным, это связано с тем, что представители оппозиции планировали присутствовать в качестве наблюдателей на избирательных участках.

Как ранее сообщалось, 9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы. В настоящее время достоверные рейтинги кандидатов в президенты не известны, так как в стране нет полноценной политической социологии. В то же время независимые социологи попытались оценить рейтинг действующего президента страны Александра Лукашенко.

Напомним, в ходе обращения к белорусскому народу перед выборами действующий президент страны Александр Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.

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