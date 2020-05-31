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Чехия попала в беду без украинских заробитчан

31 мая 2020, 17:36

Чешские аграрии заявляют о банкротстве.

Заробитчане
Заробитчан ждут фермеры в странах ЕС / Фото: Радио Свобода

В Чехии фермеры обеспокоены ситуацией с урожаем, который может полностью пропасть из-за отсутствия украинских заробитчан, утративших возможность приехать на сезонные заработки в связи с пандемией Covid-19.

Как сообщает Радио Свобода, некоторые чешские аграрии уже заявляют о банкротстве.

Фермеры констатируют, что без сезонных работников из Украины агробизнес Чехии "окажется на коленях". Например, в городе Брно может пропасть огромный урожай самых разнообразных культур. Ранее там выращивали на 30 гектарах земли перец, баклажаны и арбузы, а работали на полях украинские трудовые мигранты.

По словам директора местной агрофирмы Томаша Зоуфалого, ранее в Брно трудились от 150 до 300 украинских заробитчан. Однако в этом году поля практически пустые, фермеры нашли незначительное количество украинцев, румынов и филиппинцев.

Фермер вспоминает, что основал свою агрофирму в начале 90-х и с тех пор предпочитает принимать на работу именно украинцев. В этом году он планировал работать по старому сценарию, но пандемия внесла свои коррективы. Предприниматель утверждает, что из-за карантина уже потерял около восьми миллионов долларов, и убытки могут быть значительно масштабнее. Он полагает, что, если в Чехию не вернутся украинские заробитчане, то страну ждет катастрофа.

Читайте такжеЗаробитчанин и ветеран АТО объяснил нежелание работать в УкраинеГлава крупнейшего овощного предприятия в Чехии Павел Покорный подчеркивает, что для спасения урожая по причине отсутствия украинцев привлекали студентов профильных университетов и тех, кто из-за последствий пандемии остался без работы. Однако ситуация со сбором урожая все равно остается катастрофической.

Заместитель министра сельского хозяйства Чехии Иржи Шир считает, что этот кризис показал, насколько украинцы незаменимы для чешского сельского хозяйства.

"И не только в Чехии, но и в других европейских странах. Никто не был к этому готов. Мы уже обдумываем стратегию поиска альтернативной рабочей силы на будущее, чтобы быть частично застрахованными от подобных историй", — добавил он.

Чехия начала открывать границу для украинцев, которые готовы спасать отечественный урожай. Фермеры готовы оплатить тесты на коронавирус и принимать на работу заробитчан без обязательной двухнедельной обсервации.

Как ранее сообщалось, дипломатические представительства Чехии в Украине возобновляют прием заявок на выдачу виз для работников из Украины, которые будут востребованы на рынке труда.

Напомним, пандемия коронавируса не является причиной для пересмотра условий безвизового режима с Украиной. Об этом заявила заместитель председателя Гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова.

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