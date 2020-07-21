Пирог наконец поделили: лидеры ЕС согласовали план спасения экономики

Лидеры ЕС договорились о фонде восстановления экономики / Reuters

Утром во вторник, 21 июля, лидеры ЕС наконец договорились о фонде восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 млрд евро и следующем долгосрочном бюджете ЕС объемом более 1 трлн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на выводы Европейского совета.

О достижении договоренности стало известно утром о вторник – на пятый день саммита ЕС, который изначально планировался двухдневным. Этот саммит стал самым длинным в истории ЕС.

"Мы провели 4 дня и ночи, 90 часов в переговорах и достигли успеха", - сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн.

Она добавила, что, хотя ЕС часто обвиняют в том, что он делает "слишком мало, слишком поздно", на этот раз это обвинение не может остаться в силе.

Фонд восстановления ЕС, который будет состоять из 390 миллиардов евро в виде грантов и 360 миллиардов евро в виде кредитов, будет присоединен до нового семилетнего бюджета в размере 1,074 триллиона евро. Таким образом общий финансовый пакет помощи составит 1,82 триллиона евро.

Читайте такжеРазлад на фоне COVID-19: стало известно, кто блокирует 750 млрд евро помощи странам ЕСНапомним, федеральный канцлер Ангела Меркель перед началом саммита ЕС в Брюсселе заявила, что у лидеров стран Евросоюза существует множество серьезных разногласий по вопросам принятия бюджета и плана восстановления экономики наднационального объединения на фоне коронавирусной угрозы. Договориться будет очень сложно.

"Мы все с большой энергией приступаем к переговорам, но должна сказать, что разногласия все еще очень велики, и поэтому я не могу сказать, удастся ли нам уже на этот раз получить решение", - сказала Меркель, акцентировав внимание на том, что в рамках переговорного процесса все стороны должны реально оценивать картину и понимать, что Евросоюз оказался в сложной ситуации в связи с пандемией COVID-19.