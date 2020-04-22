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Самая кровавая стрельба в истории Канады: погибших стало еще больше

22 апреля 2020, 08:32

Правоохранители проверили 16 локаций в пяти населенных пунктах, где успел побывать стрелок.

Жертвами стрельбы в Канаде стали 22 человека / Reuters

Стрельба в Канаде, в результате которой погибли случайные люди, шокировала мир. Мужчина переодевался в копа и расстреливал людей в течение 18-19 апреля.

Вначале сообщалось о 16 жертвах стрелка, но сегодня стало известно, что погибли от пули стрелка, которого убили правоохранители в ходе перестрелки, 22 человека.

По информации, правоохранители проверили 16 локаций в пяти населенных пунктах, где успел побывать стрелок, сообщает Королевская канадская конная полиция.

Отмечается, что одной из жертв - 17-лет, остальные взрослые. Два человека, в том числе полицейские, были ранены, - они сейчас в больнице.

Добвим, что стрелок Габриэль Вортман погиб в перестрелке с полицией, подтвердили правоохранители.

Читайте такжеСтрельба в Ханау: за что убиты 11 человек – что известноНапомним, в Канаде на территории провинции Новая Шотландия произошла кровавая стрельба - вооруженный мужчина, который переоделся в полицейского, расстреливал людей в их домах, погибли 16 человек, в частности, один правоохранитель, а также сам стрелок.

Первые тела нашли в Портапике, правоохранители считают, что злоумышленник выбирал первых жертв, а потом начал нападать на случайных людей.

стрельба Новости Канады
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