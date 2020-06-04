В Китае охранник школы с ножом напал на детей: много пострадавших

Как минимум трое из пострадавших - в тяжелом состоянии / Фото flickr.com.time.to.look

На юге Китая в городе Учжоу мужчина с ножом напал на школьников. В результате пострадали 40 человек.

Инцидент произошел около восьми часов утра по местному времени неподалеку от учебного заведения. Среди пострадавших - дети и заместитель директора школы. Как минимум трое из пострадавших - в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Нападавшим оказался 50-летний охранник школы. Мотивы его действий пока что неизвестны.

На место ЧП прибыла полиция, мужчину задержали. Причины происшествия выясняются, ведется следствие.

В Китае произошло нападение в школе / Скриншот twitter.com/globaltimesnews

Напомним, в январе в Киев мужчина напал на девушку и нанес ей 17 ножевых ранений. Пострадавшая возвращалась с работы и не дошла буквально 200 метров до своего дома. Девушке удалось спастись.