Псих в шлепках напал с ножом на посетителей кафе в Киеве

В пятницу, 26 июля, в одно из кафе на улице Вадима Гетьмана, 40а ворвался псих с ножом и устроил жуткий переполох.

По информации, инцидент произошел около 01:00. Невменяемый мужчина зашел в кафетерий с символическим названием 40 градусов и начал приставать к посетителям. Завязалась драка, в ходе которой один из тех, кто пытался утихомирить мужчину, оказался на больничной койке с диагнозом сотрясение мозга. После этого псих достал нож и стал им угрожать всем, кто находился в заведении. Успокоился мужчина только после прибытия копов, пишет Информатор.

Копы изъяли нож и вызвали на место следственно-оперативную группу.

Читайте также"Нож в горло": под Киевом жестоко убили парня - жуткое видеоОтметим, что дебошир так взволновал мужскую половину посетителей заведения, что по прибытию правоохранителей они еще какое-то время вели себя агрессивно. Тем более, что практически все они были подшофе.

Добавим, что дебошира, из-за которого один человек оказался в больнице, забрали в отделение для дальнейших разбирательств.

Напомним, ранее толпа поиздевалась над прохожим в Оболонском районе Киева. Возле одного из ресторанов компания из 20-ти человек, распивавшая алкоголь, напала на прохожего, мужчина достал пистолет и получил бутылкой по голове, а потом начал стрелять в разные стороны и его избила толпа злоумышленников.