В Киеве толпа поиздевалась над прохожим: удар бутылкой по голове и избиение

В Киеве напали на мужчину, пострадавший устроил стрельбу / kiev.informator.ua

В ночь на четверг, 25 июля, в Оболонском районе Киева возле одного из ресторанов компания из 20-ти человек, распивавшая алкоголь, напала на прохожего, мужчина достал пистолет и получил бутылкой по голове, а потом начал стрелять в разные стороны и его избила толпа злоумышленников.

Инцидент произошел на ул. Маршала Малиновского, 4в, задержан пострадавший и один из подозреваемых в причастности к нападению, пишет Информатор со ссылкой на свидетеля.

По словам собеседника, сначала двое парней из компании ударили мужчину и тот, чтобы защититься, вытащил пистолет, но это только раззадорило толпу.

"Свидетель сообщил, что после получения удара по голове прохожий открыл огонь в разные стороны, чтобы отпугнуть нападавших. На подмогу своим друзьям прибежало больше десяти человек: они повалили мужчину с пистолетом и продолжили бить", — выяснило издание.

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