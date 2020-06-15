Поляк выстрелил в украинцев из-за украинского языка

Полиция Польша задержала агрессивного мужчину/ Фото fakty.interia.pl

В Польше в городе Грудзендз 33-летний поляк расстрелял украинцев из газового пистолета после того, как услышал украинскую речь.

Как сообщает издание Express Bydgoski, мужчина осуществил нападение внезапно. Это произошло вскоре после того, как он услышал беседу случайных прохожих.

Изначально гражданин Польши угрожал украинцам физической расправой и настоятельно требовал уезжать из его страны. Затем он достал газовый пистолет и начал стрелять в их сторону, преследуя до ворот соседнего многоквартирного дома.

"Используя газовое оружие, на которое у него не было разрешения, он выстрелил в трех граждан Украины", — сказала заместитель окружного прокурора в Грудзендзе Магдалена Чодына.

К счастью, украинцам удалось убежать и серьезно никто из них не пострадал. Однако злоумышленник во время задержания оказал сопротивление полиции, бросал в правоохранителей камни.

Правонарушителя задержали по обвинению в незаконном хранение оружия и оскорблении группы людей по национальному признаку. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, сотрудники Госпогранслужбы при незаконном пересечении границы задержали гражданина Польши, который пытался проникнуть в Украину для поиска работы.

Как ранее сообщалось, сотрудники пограничной службы Мукачевского отряда 5 июня заметили, как по реке Тиса в сторону Венгрии сносит человека без признаков жизни. Украинец едва не уплыл в соседнее государство.