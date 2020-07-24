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Сенат США одобрил оборонный бюджет: сколько может получить Украина

Проект документа предусматривает ограничительные меры против российских газопроводов.

24 июля 2020, 11:54
Украина, США
Для Украины предусмотрели 250 млн долларов / УНИАН

Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета страны. В соответствии с документом, Украина в следующем финансовом году может получить по военной линии от США 250 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте Конгресса США.

Общая сумма оборонного бюджета США - 740,5 млрд долларов. Одобрили проект 86 сенаторов, проголосовали против 14 человек.

В этой версии проекта оборонного бюджета приоритетная роль отводится "стратегической конкуренции с Россией". В документе предусматриваются ограничительные меры против российских газопроводов Северный поток и Турецкий поток. В частности, предусматривается введение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, способствующих аренде, продаже и предоставлении судов, осуществляющих строительство газопроводов.

Законодатели также оставили содержащееся в прежних оборонных бюджетах "ограничения на военное сотрудничество с Россией и любые действия, в результате которых признается российский суверенитет над Крымом".

Как сообщал Главред, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, который начнется в США с 1 октября.

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