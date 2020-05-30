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Ни ногой: Трамп запретил китайским ученым въезд в США

30 мая 2020, 10:09

Китай может использовать ученых для кражи интеллектуальной собственности, отметил президент США.

Трамп
Трамп запретил китайским ученым въезд в США / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп запретил въезд в США ученым и аспирантам из Китая.

Глава Белого дома уточнил, что сделал это, чтобы защитить интеллектуальную собственность и технологий страны.

По его словам, Китай может использовать ученых для кражи интеллектуальной собственности и технологий из Соединенных Штатов.

Согласно документу, который размещен на сайте Белого дома, въезд запрещен также для граждан КНР, связанных с организациями, которые реализуют или поддерживают стратегию слияния китайских военно-гражданских технологий.

Также в страну не могут въехать граждане, не являющиеся иммигрантами из Китая, по визам F или J для исследований или учебы. Исключение сделают для студентов, прибывающих в страну на законных основаниях.

Читайте такжеТрамп пообещал миру правду о происхождении коронавирусаНапомним, ранее президент США Дональд Трамп полностью разорвал отношения со Всемирной организацией здравоохранения.

Как сообщил американский лидер на пресс-конференции, причина заключается в отказе провести необходимые реформы.

"Поскольку они не смогли осуществить запрошенные и крайне необходимые реформы, мы сегодня прервем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения", - сказал Трамп журналистам.

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