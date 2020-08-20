Новые выборы в Беларуси: в оппозиции назвали сроки и объяснили участие Лукашенко

Оппозиция приглашает Лукашенко осенью на выборы президента / Reuters

Оппозиция хочет провести повторные выборы президента Беларуси уже осенью. Однако победитель выборов 9 августа по версии ЦИК Александр Лукашенко сможет принять в них участие – препятствовать его выдвижению никто не намерен.

Об этом рассказала представительница штаба оппозиции Мария Колесникова в комментарии изданию Интерфакс-Запад.

По ее словам, Лукашенко сможет принять участие в новом избирательном процессе Беларуси. Оппозиция не верит в его победу, так как контролируя вертикаль власти, в условиях применения подтасовок, он не сумел выиграть выборы. Впрочем, в штабе альтернативных претендентов на власть в стране не верят в выдвижение действующего главы государства.

"Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет, - заявила Колесникова.

Также она добавила, что полномочия президента истекают только 5 ноября. После этого оппозиция собирается провести новые президентские выборы при участии международных наблюдателей и в соответствии с цивилизованными демократическими стандартами.Читайте такжеЛукашенко закроет Беларусь и устроит жесткий террор – Анатолий Октисюк

При этом Центризбирком должен быть реформирован.

"Но состав ЦИК должен быть полностью обновлен, глава ЦИК должна смениться", - подчеркнула Колесникова.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что новые президентские выборы и полная перезагрузка власти может произойти только в том случае, если будет изменена Конституция Беларуси, которую должны принять на референдуме.

Напомним, в США призвали Беларусь провести новые выборы президента страны – Вашингтон видит в этом единственный способ разрешить белорусский кризис.