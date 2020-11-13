Огненный протест: в Карабахе жгут дома после победы Азербайджана

Люди сжигают не только жилые дома, но также свои магазины и другие постройки.
Нагорный Карабах переходит под контроль Азербайджана – но далеко не все местные жители этому рады. Жители ряда районов сожгли свои дома, чтобы те не достались азербайджанской стороне.
Как сообщает BBC, пылают дома в Лачинском, Кельбаджарском, Агдамском районах. Фото и видео горящих домов заполонили сеть. Причем сжигают люди не только жилые дома, но также свои магазины и другие постройки.
Трехстороннее соглашение по Карабаху предписывает, чтобы Кельбаджарский район перешел под контроль Азербайджана до 15 ноября, Агдамский – до 20 ноября, а Лачинский – до 1 декабря.
Нагорный Карабах 2020: последние новости
- Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Перемирие вступило в силу с полуночи 10 ноября.
- В документе говорится о том, что Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а в Нагорном Карабахе сроком на пять лет разместят около двух тысяч российских миротворцев.
- После подписания документа о перемирии в Нагорном Карабахе в Ереване начались массовые беспорядки.
Автор: Диана Беловодская