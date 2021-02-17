Оккупанты Донбасса настаивают на проведении конференции по Минску

Представитель России в ТКГ считает, что конференция должна способствовать формированию единого понимания сути и содержания духа и буквы минских соглашений
Сепаратисты Донбасса во время заседания Трехсторонней контактной группы предложили провести конференцию о выполнении минских соглашений. Россия надеется, что в мероприятии примут участие представители государств-членов ООН и международных организаций.
"Сегодня представители Донбасса вышли с инициативой проведения международной научно-практической конференции О выполнении Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Идея конференции, безусловно, важна", - заявил полпред России Борис Грызлов журналистам по итогам заседания контактной группы, пишет РИА Новости.
По его словам, "такое мероприятие способствовало бы формированию единого понимания сути и содержания духа и буквы минских соглашений, которые в дальнейшем содействовали бы практическому урегулированию конфликта".
"Надеемся, что проведение конференции будет поддержано и в ней примут участие представители государств-членов ООН, международных организаций", - отметил он.
Переговоры по Донбассу
- Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук 11 февраля в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что Россия срывает переговоры по Донбассу и всячески демонстрирует отсутствие намерений идти на урегулирование вооруженной конфронтации.
- Постпред России в ООН Василий Небензя, в свою очередь, обвинил Украину в оккупации Киевом собственных территорий и опроверг ряд обязательств Москвы перед украинским государством.
- 14 февраля российский президент Владимир Путин сказал, что Россия не намерена "бросать Донбасс".
- Главарь "ДНР" Денис Пушилин позже заявил, что Москва поддерживает анклавы боевиков в ОРДЛО, а представители незаконных вооруженных формирований считают Донбасс Россией и готовы к дальнейшей интеграции с российским государством.