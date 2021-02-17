Оккупанты Донбасса настаивают на проведении конференции по Минску

Грызлов анонсировал важную конференцию / 24СМИ

Сепаратисты Донбасса во время заседания Трехсторонней контактной группы предложили провести конференцию о выполнении минских соглашений. Россия надеется, что в мероприятии примут участие представители государств-членов ООН и международных организаций.

"Сегодня представители Донбасса вышли с инициативой проведения международной научно-практической конференции О выполнении Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Идея конференции, безусловно, важна", - заявил полпред России Борис Грызлов журналистам по итогам заседания контактной группы, пишет РИА Новости.

По его словам, "такое мероприятие способствовало бы формированию единого понимания сути и содержания духа и буквы минских соглашений, которые в дальнейшем содействовали бы практическому урегулированию конфликта".

"Надеемся, что проведение конференции будет поддержано и в ней примут участие представители государств-членов ООН, международных организаций", - отметил он.

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